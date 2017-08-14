Burkina Faso'daki Türk restoranına terör saldırısı

2017-08-14 05:26 | www.trend.az | 1

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bulunan bir Türk restoranına terör saldırısı gerçekleştiği öğrenildi. AP ajansının polis yetkililerine dayandırarak geçtiği haberinde Türk restoranının saldırı altında bulunduğu, silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Türk restoranının yanı sıra bir otel ve başka bir restoranın daha saldırıya uğradığı öğrenilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda yaralıların olduğu iddia edildi.

Son birkaç yıldır aşırı İslamcı gruplar tarafından çok sayıda şiddet olayları yaşanan Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da yaşanan saldırı sonrası güvenlik güçleri zırhlı araçlarla olay yerine geldi. Polis sözcüsü, Associated Press'e saldırının hedefinin Aziz İstanbul olarak bilinen Türk restoranı olduğunu söyledi.

Kaynak: CNN