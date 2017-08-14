Узбекистан реализует в СЭЗ «Джизак» инвестпроекты стоимостью $40 млн

2017-08-14 07:14 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев одобрил реализацию семи инвестиционных проектов общей стоимостью 40 миллионов долларов с участием китайской Wenzhou Jinsheng Trading Co. в Сырдарьинском филиале свободной экономической зоны "Джизак".

Согласно распоряжению президента страны, опубликованному на его официальном сайте, в 2017-2019 годах на территории филиала планируется запустить предприятия по производству обуви, кожгалантерейных изделий, латунных и медных соединителей для труб - фитингов, замков и другой продукции.

Самый крупный проект - по производству кожаных товаров проектной мощностью 60 тысяч квадратных метров, его стоимость составляет девять миллионов долларов.

В четырех проектах узбекским партнером выступит Алмалыкский горно-металлургический комбинат.

Сырдарьинский филиал СЭЗ "Джизак" был создан в 2009 году. Wenzhou Jinsheng с 2011 года вложила в его развитие около 90 миллионов долларов, в частности, реализованы проекты по производству кормов, керамической плитки, кожевенно-обувной продукции.

В настоящее время в 10 регионах Узбекистана созданы и функционируют 14 СЭЗ. Из них 11 СЭЗ созданы с ноября минувшего года.

На территориях СЭЗ в настоящее время рализованы 50 проектов общей стоимостью 395 миллионов долларов в текстильной, химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, производстве стройматериалов.

(Автор: Демир Азизов)