Ural Aküzüm: Azerbaycan'ın Bakü ve Kabala kentlerinde muhakkak hazırlık maçları organize edeceğiz

2017-08-14 08:41 | www.trend.az | 1

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi,Taçspor Başkanı Ural Aküzüm Trend Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu.

Bahtıyar Hacıyev /Trend Haber Ajansı

Sayın Aküzüm bildiğiniz gibi Galatasaray spor kulübü Azerbaycan’da sevilen spor kulüblerinden biri. Bu nedenle Galatasaray spor kulübü önümüzdeki yıllarda Azerbaycan’da yapmayı planladığı her hangi bir proje varmı?

Ben Azerbaycan kökenli bir futbol yöneticisiyim. Elbette her zaman Azerbaycan ile ilgili konuları Galatasaray yönetim kurullarında ve Türk futbolunun muhtelif ortamlarında dile getiriyorum. Galatasaray Türk dünyasının bir kulübü olarak Azerbaycan Devleti'nin ve kardeşliğinin öneminin farkındadır.

Azerbaycan'da Galatasaray taraftarlar derneğimiz var. Ayrıca Bakü “Targovi” meydanında bir “Galatasaray Store” mağazası vardır.

Ben sayın Tale Heydarov ile de tanışmamızda Gabala takımı işe bir hazırlık maçı ve şehirde bir kamp yapma düşüncemizi paylaşmıştım. Azerbaycan'da, Türkiye'deki Azerbaycanlı öğrencilerde ve özellikle Batı ülkelerindeki Azerbaycanlı öğrencilerde büyük bir Galatasaray sevgisi var. Türkiye'deki Galatasaraylı İşadamları Derneği'nin yönetim kurulunda Azerbaycanlı işadamı kardeşlerimiz vardı. Ama bunlar yetmez çok daha yakın ilişkilerde olacagız, olmalıyız.

Galatasaray Futbol Okullarından biri de Azerbaycan’da . Galatasaray spor kulübü Azerbaycan’daki futbol okulunu daha da geliştirmeyi ve ayrıca Azerbaycan’ın fakrlı bölgelerinde futbol okulu oluşturmayı hedefliyormu?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan 12 kulüpten biridir. “DeloitteÜ araştırmalarında dünyanın en büyük 20 kulübünden biridir. Türkiye'de futbol kültürünü geliştiren, Türkiye'nin ve Türk İslam dünyasının dünya futbolundaki gözbebeğidir.

Biz Galatasaray futbol kültürünü dünyada yaymak için bu spor okulları projesini başlattık. Kurulmasından beri Bakü'deki okulu dikkatle takip ediyoruz. Bu futbol okulundaki genç yetenekli Azerbaycanlı futbolcu ve sporcuları Türkiye'de değerlendirmek istiyoruz.

Ural bey Azerbaycan futbolunu nasıl değerlendiriyorsunuz. Ayrıca Galatasaray’a her hangi bir azeri futbolcuyu transfer yapmayı planlıyor musunuz?

Azerbaycan futbolu Sovyetler Birliği süreci bittikten sonra İlham Aliyev ve ilgili yöneticilerin önceliğinde son derece vizyoner çalışmalar yapmıştır. Özellikle bir futbol ekolü yaratabilecek önemli ve şöhretli Avrupalı hocaları Berti Vogts, Tony Adams gibi isimleri bünyesine katmıştır. Rasim Kara, Mustafa Denizli gibi tecrübeli Türk teknik adamlar da görev yapmıştır.

Azerbaycan spor kültürünün son derece üst seviyede olduğu, olimpizmi bilen bir bilinçli sportif toplumun olduğu ülkedir.

Elbette ki “İnter Bakü”, “Gabala”, “Garabağ” gibi kulüpler Avrupa kupalarında boy gösteriyor. Ancak futbolun büyük bir ekonomi olduğundan hareketle, Azerbaycanlı iş adamlarının kulüplere yatırım yapması ve bu ekonominin gerektirdiği büyüklükte harcamaları yapılması endüstriyel futbolun bir gereğidir. Sportif başarı için önce spor kültürü sonra da yatırım gerekiyor. Azerbaycanlı futbolcu olarak bugün transfer listemizde bir oyuncu yok. Trabzonspor Lichkin’i almıştı.

Ben de golcü Gara Garayev'i çok beğeniyorum. İleride bir Azeri futbolcuyu sarı kırmızı formada görmeyi çok isterim.

Önümüzdeki yıllarda Galatasaray ve Azerbaycan futbol takımları ile dostluk maçı yapmayı planlıyor musunuz?

Azerbaycan'ın Bakü ve Kabala kentlerinde muhakkak hazırlık maçları organize edeceğiz . Azerbaycanlı kulüplerden ve iş adamlarından bu konuda taleplerini bekliyoruz. Bizim can kardeşimiz olan, Haydar Aliyev'in "bir millet iki devlet " dediği bir ülkedir.

Başkanımız ve yönetim kurulumuz da Azerbaycan'da bir hazırlık maçına çok sıcak bakıyorlar. Zaten ben aslen Azerbaycan kökenli olduğum için bunu çok teşvik ediyorum.

URAL AKÜZÜM KİMDİR?

Spor adamı ve işadamı olmasının ötesinde Azerbaycan asıllı olan ve Azeri kimliğini her şekilde öne çıkaran Aküzüm baba tarafından tarafından Dağlık Karabağ Şuşa Bölgesinden gelen Aküzüm ailesinden Hacı Ahmet Aküzüm'ün torunu, anne tarafından da Azerbaycan'lı hakim Tahir Mihmandarlı'nın torunu ve General Mehmandarov'un soyundan gelmektedir.

Dayısı merhum Bulut Mehmandarlı Washington DC Voice of America Azerbaycan servisi başçısıydı. Aküzüm Azerbaycan devletine hizmet etmiştir, prezidentin aparatı olan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin İstanbul'da danışmanı olarak çalışmıştır. Azerbaycan Dışişleri bakanlığından Elin Süleymanov, Khazar İbrahim, Hafız Paşayev gibi isimleri İstanbul'da konuk etmiştir. Hocalı soykırımı, Dağlık Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgali ve uluslararası hukuktaki Azerilere yönelik insan hakları ihlalleri ile ilgili toplantılar da tertip etmiştir.

Azerbaycan kökenli Doç. Dr. Ural Aküzüm Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da Montpellier Üniversitesinde "Siyasi ve İdari Bilimler" ve Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görmüştür. Aküzüm, kamu hukuku alanında doktorasını tamamlamıştır. Üniversite öğretim üyesi olan Aküzüm muhtelif şirketlerde hissedar, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevler üstlenmektedir. Sivil toplum ve iş dünyası örgütlerinde (Bilgi Üniversitesi - Bilgi Eğitim Kültür Vakfı, TÜRKONFED , AmCham Turkey, DEİK, Galatasaray Eğitim Vakfı) yönetim kurulu, mütevelli heyeti, denetim kurulu üyelikleri gibi bazı görevler üstlenmiştir. Spor alanında da muhtelif görevler üstlenmiş olan Ural Aküzüm, Galatasaray Spor Kulübü'nde 4 başkan döneminde tüzük komitesi, Denetim Kurulu üyeliği, Basketbol, hukuk işleri, amatör bazı sporlardan (binicilik, tenis, tekerlekli sandakye basketbol) sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Galatasaray'ın futbol faaliyetlerini sürdürdüğü halka açık Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Geçmişte 3. ligde yer alan Karsspor yönetiminde, muhtelif spor federasyonlarının (TFF, TBESF, Türkiye Tenis Federasyonu) yönetim, hukuk vb. kurullarında da görev yapmıştır. Halen Türkiye'nin önemli tenis kulüplerinden Taçspor'un Başkanlığını yürütmektedir. "Haklar, Sorumluluklar ve Katılımcı Demokrasi", "Kamu Hukuku Açısından Vakıf Üniversiteleri" ve "Medya Etiği" başlıklı 3 kitabı ve muhtelif makaleleri yayınlanan Aküzüm Fransızca, İngilizce ve Azerice bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.