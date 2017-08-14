«Реал» на выезде разобрался с «Барсой» – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-14 09:20 | www.oxu.az | 4

Состоялся первый матч Суперкубка Испании.

Как сообщает спецкор Oxu.Az из Барселоны, встреча запомнилась интересными событиями. Суперзвезда «Реала» Криштиану Роналду через несколько минут после забитого гола был изгнан с поля. Что касается счета, то «королевский клуб» одержал победу со счетом 3:1 и получил большое преимущество перед ответной встречей.

Ответный матч пройдет 17 августа в Мадриде.

«Барселона» - «Реал» - 1:3

Голы: Месси (77); Жерар Пике (50-автогол), Криштиану Роналду (80), Марко Асенсио (90)

Дж.И.