В Париже ограбили посла Грузии

2017-08-14 09:34 | www.oxu.az | 4

Воры украли сумку у посла Грузии во Франции Эки Сирадзе-Делоне, сообщает Oxu.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Как пишет издание, инцидент произошел в пятницу вечером в коммуне Сен-Дени к северу от Парижа. Двое неизвестных на скутерах остановились около машины дипломата, разбили стекло, украли сумку, после чего скрылись с места преступления.

Посол в результате инцидента не пострадала. Украденную сумку спустя несколько часов нашли в соседней коммуне Пьерфит-Сюр-Сена.

Знали ли нападавшие, что в машине находилась посол, остается неизвестным.

И.Ф.