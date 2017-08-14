Жительницу Гянджи оштрафовали за вырубку дерева

2017-08-14 09:52 | www.oxu.az | 4

Жительница Гянджи оштрафована за вырубку дерева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства экологии и природных ресурсов, на «Горячую линию» министерства поступила информация о том, что житель Гянджи Гусейн Ахмедов незаконно срубает деревья на улице Узеира Гаджибекова.

Местные структуры министерства провели немедленное разбирательство. В ходе осмотра территории был выявлен факт незаконной вырубки дерева.

Выяснилось, что дерево было срублено живущей по данному адресу Говхар Гулиевой во время строительных работ. По факту нарушения закона был составлен протокол и Г.Гулиевой за совершение административного правонарушения в соответствии с законом был выписан штраф в размере 2920 манатов.

A.M.

