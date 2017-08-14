В центре Баку открылась фотовыставка скаутов

2017-08-14 10:00 | www.oxu.az | 4

В центре столицы на Площади фонтанов 13 августа открылась фотовыставка в рамках 41-ой Всемирной скаутской конференции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка преследовала цель пропаганды всемирного скаутского движения среди жителей столицы и иностранных гостей.

На выставке были представлены фото, сделанные во время специальных мероприятий скаутов. Выставка, вызвавшая большой интерес бакинцев и гостей столицы, продлится до 20 августа.

Отметим, что 41-ая Всемирная скаутская конференция при поддержке министерства молодежи и спорта и Организации всемирного скаутского движения будет продолжаться до 18 августа 2017 года в Бакинском Конгресс-Центре.

В конференции принимают участие 1800 представителей Всемирной организации скаутского движения (ВОСД) из 157 стран.

A.M.

