Майкл Пенс: «США не примут появление диктатора в Венесуэле»

2017-08-14 10:14 | www.apa.az | 4

США считают возможным мирное решение кризиса в Венесуэле, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство Рейтер, Пенс отметил, что Венесуэла находится на пути к диктатуре, но, несмотря на это, мирное разрешение кризиса в стране возможно.

Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон не примет появления диктатора в Венесуэле и вскоре против страны могут быть введены новые санкции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все сценарии в отношении Венесуэлы, включая военную операцию.