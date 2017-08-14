Рамиль Гулиев посвятил золотую медаль покойному отцу

2017-08-14 10:05 | www.oxu.az | 4

Выступающий за Турцию азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев посвятил завоеванную на чемпионате мира золотую медаль покойному отцу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на qol.az, спортсмен рассказал, что выбрал этот вид спорта по настоянию отца:

«До этого я занимался другими видами спорта. Однажды отец привел меня на тренировку легкоатлетов.

В первый же день тренер сказал мне, что завтра соревнование, и я выступаю. Я возразил, что я новичок, у меня не получился. Тренер спросил, умею ли я бегать, и я сказал «да». На следующий день я вышел на соревнование и победил. Тогда я подумал, что это очень простой вид спорта».

Э.А.

