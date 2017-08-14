Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча – ВИДЕО

2017-08-14 10:08 | www.oxu.az | 4

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери подшутил над женщиной-арбитром Бибианой Штайнхаус, развязав ей шнурок во время матча Кубка Германии с «Кемницером», передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рибери устанавливал мяч для исполнения штрафного и развязал шнурок Штайнхаус. Футболист избежал наказания и забил мяч.

«Бавария» одержала победу со счетом 5:0. Помимо Рибери за мюнхенцев отличились Кингсли Коман, Матс Хуммельс и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Н.О.