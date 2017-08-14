В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

2017-08-14 10:12 | www.oxu.az | 4

В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Тренд.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:43 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,92 километра.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Отметим, что во время землетрясения в провинции Ван в октябре 2011 года погибли 600 человек.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

И.Ф.