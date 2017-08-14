Том Круз получил травму на съемках – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-14 10:15 | www.oxu.az | 6

Американский актер Том Круз получил травму, выполняя прыжок на съемках фильма «Миссия невыполнима — 6», сообщает Oxu.Az со ссылкой на TMZ.

Актер попытался перепрыгнуть с декорации на крышу стоящего рядом здания, однако не рассчитал прыжок и ударился о стену.

Насколько серьезна травма Круза, не уточняется.

Ранее сообщалось о начале съемок Круза в шестой части фильма «Миссия невыполнима». СМИ, помимо прочего, сообщали, что актер хочет превзойти все каскадерские трюки из предыдущих частей.

A.C.

