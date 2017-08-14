Напечатан список поступивших в вузы абитуриентов

2017-08-14 10:29 | www.apa.az | 4

ГЭЦ издал 7 номер журнала «Абитуриент».

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, в нем напечатан список поступивших в вузы на 2017/2018 учебный год абитуриентов по всем группам специальностей.

В журнале «Абитуриент 7» также есть информация о проходных баллах, о местах госзаказа и платных, распределении абитуриентов в вузы, числе поступивших абитуриентов в азербайджанском и русском секторах и т.д. журнал можно приобрести в киосках «Абитуриент», в книжных магазинах, а также заказать на сайте www.abiturient.az.