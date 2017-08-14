Четверо представителей Азербайджана примут участие в проекте «Ты супер! Танцы» на НТВ

2017-08-14 10:20 | www.oxu.az | 4

Четверо представителей Азербайджана примут участие в проекте «Ты супер! Танцы», который стартует в сентябре на российском телеканале НТВ, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Это Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбутова и Севда Фатуллаева.

Всего в проекте примут участие более 140 юных танцоров, которые продемонстрируют свои хореографические способности и докажут, что танцевать может каждый.

16-летний Аббасгулу Сафаров учится в школе-интернате №11 с интеграционным обучением. Он с пяти лет занимается танцами и не представляет себя без движения и музыки.

«Я часто принимал участие в разных конкурсах, где всегда побеждал. Сейчас выступаю на концертах. От проекта «Ты супер! Танцы» я жду многого: это - мой путь, и, думаю, он будет удачным», - рассказывает Аббасгулу. Как сказал юный танцор, он намерен стать победителем нового шоу на НТВ.

По словам мамы участника проекта - Самиры Сафаровой, самой большой мечтой в жизни ее сына является выступление на большой сцене.

A.C.

