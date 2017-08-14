21 августа состоится полное солнечное затмение

2017-08-14 10:22 | www.oxu.az | 4

Ученые из Национальной солнечной обсерватории США заявили, что в августе 2017 года произойдет полное солнечное затмение, передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net.

По данным исследователей, корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения. Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составит 115 километров.

Наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США. Частично затмение захватит Западную Европу и Южную Америку.

Следующее подобное затмение произойдет 2 сентября 2035 года. Стоит отметить, что NASA впервые в истории проведет прямую трансляцию солнечного затмения, которое состоится 21 августа. Об этом сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства США.

A.M.

