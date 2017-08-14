Опубликован список поступивших в высшие учебные заведения

2017-08-14 10:25 | www.oxu.az | 6

Государственный экзаменационный центр опубликовал 7-ой номер журнала «Абитуриент».

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, в номере опубликован список абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана в 2017/2018 учебном году по группам (азербайджанский сектор – по I, II, III группам каждая в отдельном журнале, IV и V группы в одном журнале, русский сектор – все группы в одном журнале.

A.M.

