Перевозки по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия выросли на 7,4 процента

2017-08-14 10:29 | www.oxu.az | 4

В январе-июне 2017 года объем грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия составил 25650,8 тыс. тонн, а грузооборот 5385,6 млн тонн-км.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, 15512,7 тыс. тонн грузов или 60,5 процента были перевезены автомобильным транспортом, 6614,0 тыс. тонн или 25,8 процента железнодорожным транспортом, 3524,1 тыс. тонн или 13,7 процента морским транспортом.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем грузов, перевезенных по коридору, вырос на 7,4 процента.

19,6 процента или 5037,3 миллиона тонн грузов, перевезенных по коридору, составили транзитные грузы.

Л.А.

