В Баку 23-летний парень бросился с 10 этажа
2017-08-14 10:32 | www.oxu.az | 4
В Баку произошел случай суицида.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в прокуратуре Низаминского района сообщили, что инцидент произошел в здании №49 2383-го квартала на улице Эльшана Сулейманова.
Житель Баку Хасрат Мусаев 1994 г.р. бросился с 10-го этажа. Молодой человек разбился насмерть.
Причины суицида пока неизвестны.
По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).