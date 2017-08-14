В Баку 23-летний парень бросился с 10 этажа

2017-08-14 10:32 | www.oxu.az | 4

В Баку произошел случай суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в прокуратуре Низаминского района сообщили, что инцидент произошел в здании №49 2383-го квартала на улице Эльшана Сулейманова.

Житель Баку Хасрат Мусаев 1994 г.р. бросился с 10-го этажа. Молодой человек разбился насмерть.

Причины суицида пока неизвестны.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

A.M.

