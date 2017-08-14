Скончался известный азербайджанский художник Аскер Аскеров

2017-08-14 10:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Скончался известный азербайджанский художник Аскер Аскеров. Об этом на странице художника в социальной сети Facebook сообщили его родные.

Аскер Аскеров родился 26 февраля 1948 года в Баку. В 1973 году окончил Азербайджанское художественное училище имени А.Азимзаде, а в 1975 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 1973 года участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках. Произведения Аскера Аскерова экспонировались на выставках во Франции, Великобритании, Турции и других странах. Многие его произведения украшают коллекции истинных ценителей искусства.

Аскер Аскеров также занимался педагогической деятельностью, он преподавал в Республиканской гимназии искусств.

(Автор: Джани Бабаева)