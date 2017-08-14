С завтрашнего дня начнется выбор специальностей на оставшиеся вакантными плановые места вузов

2017-08-14 10:59 | www.apa.az | 5

С завтрашнего дня начнется выбор специальностей на оставшиеся вакантными плановые места вузов.

Как сообщает АПА, список вакантных плановых мест в вузах будет опубликован в 8 выпуске журнала «Абитуриент».

Выбор специальностей на указанные места будет проводиться посредством интернета с 15 до 19 августа.

Абитуриенты в своих электронных заявлениях наряду с кодами специальностей на оставшиеся вакантными плановые места в вузах могут также указать коды специальностей в ссузы (список специальностей, плановые места и другая необходимая информация опубликована в 5-м номере журнала «Абитуриент»). Журнал можно приобрести в киосках «Абитуриент», в книжных магазинах, а также заказать на сайте www.abiturient.az.