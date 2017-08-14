В центре Киева появятся парк и памятник в честь Муслима Магомаева

2017-08-14 10:35 | www.oxu.az | 4

В Киеве появится парк, носящий имя певца Муслима Магомаева. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана на Украине.

Уже получено официальное разрешение Киевской городской администрации о строительстве парка, который будет создан в центре Киева, на улице Сечевых Стрельцов по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Украине.

Также в парке будет установлен памятник Муслиму Магомаеву высотой более 6 метров. Автор памятника – народный художник Украины Сейфеддин Гурбанов.

Открытие парка ожидается в конце октября.

Парк и памятник появятся в Киеве в рамках распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 75-летнего юбилея Муслима Магомаева.

A.C.

