Послы Северной Кореи вызваны в Пхеньян

2017-08-14 10:38 | www.oxu.az | 4

Послы КНДР в нескольких государствах, включая Россию и Китай, а также представителя страны в ООН, вернулись в Пхеньян для совещания.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

По данным собеседника агентства, Северная Корея организовала встречу представителей дипломатических миссий после отзыва своих послов в крупнейших странах.

Сколько именно послов принимают участие в мероприятии, не сообщается. По данным Yonhap, в совещании участвуют посол КНДР в России, посол в Китае и постпред при ООН.

Представитель пресс-службы министерства юстиции Южной Кореи Байк Тхэ-Хюн заявил на брифинге для прессы, что встреча может быть рутинным мероприятием. Последний подобный съезд проводился в июле 2015 года.

В то же время, по данным агентства, встреча послов может касаться кризиса, возникшего после испытаний Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Встреча также может быть связана с предполагаемой подготовкой КНДР к дальнейшим ядерным испытаниям или военным действиям.

Н.О.