Более 10 телеканалов выставлено на продажу в Турции

2017-08-14 11:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Свыше 10 телеканалов и радиовещательных компаний выставлены на продажу в Турции, говорится в сообщении Государственного фонда страхования вкладов Турции (TMSF), распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, на продажу выставлены следующие телеканалы и радиовещательные компании:

Azadi Amed Radyo-Azadi Tv, Jiyan Tv, Kanal Otuzbeş, Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc Tv, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv и DünyaTV.

О причине вынесения на торги телеканалов и радиовещательных компаний не сообщается. Отметим, что ранее телеканалы Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm обвинялись в пропаганде идеологии движения Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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