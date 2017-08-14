Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом «Терминаторе»

2017-08-14 10:44 | www.oxu.az | 4

Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снимется в шестом по счету фильме «Терминатор» киносаги, которая принесла ему всемирную славу.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

«В марте следующего года я приступаю к съемкам «Терминатора». Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Дэвид Эллисон вернутся в состав съемочной группы», - приводит телеканал слова Шварценеггера, которому 30 июля исполнилось 70 лет.

Кэмерон подтвердил решение снять шестую часть фантастического боевика и сообщил, что экс-губернатор Калифорнии будет исполнять роль не терминатора, а его прототипа - человека.

«Спросите себя сами, почему все персонажи выглядят и говорят, как Арнольд. На это должна быть причина. Правильно, меня осенила мысль, что должен быть прототип», - заявил один из самых кассовых в мире режиссеров британской газете Daily Express.

Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль близ города Граца в 1947 году. В США он перебрался в возрасте 21 год и сумел сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как «Конан-варвар», (Conan the Barbarian, 1982), «Терминатор» (The Terminator, 1984), «Коммандос» (Commando, 1985), «Хищник» (Predator, 1987), «Вспомнить все» (Total Recall, 1990).

После первого «Терминатора» на экран вышли «Терминатор 2: Судный день» (Terminator 2: Judgment Day, 1991), «Терминатор 3: Восстание машин» (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003), «Терминатор: Да придет спаситель» (Terminator Salvation, 2009) и «Терминатор: Генезис» (Terminator Genisys, 2015). Шварценеггер сыграл робота в четырех из них.

A.C.

