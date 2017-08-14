Посол: «Отношения Пакистан-Азербайджан больше, чем стратегическое партнерство»

2017-08-14 11:24 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в церемонии участвовали проживающие в Азербайджане пакистанцы.

Посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд сказал, что на церемонии также присутствовали приехавшие из Пакистана туристы. По его словам, отношения между народами Азербайджана и Пакистана развиваются с каждым днем: «В этом году мы отмечаем 25-летие со дня установления дипломатических связей. Наши отношения всегда были крепкими, развиваются с каждым днем. В основе этих крепких, братских, теплых отношений стоят политические отношения между двумя странами. Отношения развиваются во всех сферах. Наши отношения больше, чем стратегическое партнерство. Также я хочу поблагодарить Азербайджан за его позицию по кашмирскому вопросу. Пакистан в свою очередь занимает очень принципиальную позицию по нагорно-карабахскому вопросу. Мы поддерживаем Азербайджан на всех форумах».