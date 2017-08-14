В Баку собаку закопали живьем – ВИДЕО

2017-08-14 11:00 | www.oxu.az | 6

В Баку несколько человек совершили жестокость по отношению к собаке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, живодеры замучили животное и сняли это на видео.

На видео, распространившимся в социальных сетях, неизвестный вырыл яму на берегу моря и с помощью друга закопал живую собаку по голову в песок. Правда, спустя некоторое время собаку извлекли из ямы, но налицо факт жестокого обращения с животным. Видео вызвало осуждение пользователей социальных сетей.

A.M.

