Улыбчивый полицейский стал «лицом Азербайджана»

2017-08-14 11:12 | www.oxu.az | 5

Крупнейший международный интернет-портал MSN (Microsoft Network) обнародовал ТОП—5 стран, куда иностранцам легче всего получить визу. И на первом месте оказался Азербайджан. MSN снабдил информацию об Азербайджане фотографией «улыбчивого полицейского».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az, до недавнего времени Азербайджан был в списке «Самых сложных стран для получения визы».

«Получение визы для посещения страны было долгим и мучительным процессом без всякой гарантии успеха. Однако власти (Азербайджана – ред.) поразили, введя электронную визу», - отмечают авторы публикации.

По их словам, все делается онлайн, а виза выдается через 2-4 дня. Пошлина на визу обойдется сегодня примерно в 20 долларов.

На втором месте – Камбоджа, которая, как и Азербайджан, предложила путешественникам получать e-visa, сделав процесс проще и быстрее. Рассмотрение заявки занимает всего 2-3 дня. Кроме того, камбоджийские визы можно получить по прибытии на большинстве основных пограничных переходов.

Третье место - Шри-Ланка. И здесь все дело в электронных визах.

Четвертое место за Таджикистаном, где в прошлом году была введена система электронных виз.

И на пятом месте – Вьетнам. Как оказалось, граждане Великобритании, путешествующие во Вьетнам на срок менее 15 дней, вообще не нуждаются в визе. А другие путешественники могут подать заявку на получение электронной визы. Время обработки составляет всего 1-2 дня, и весь процесс выполняется онлайн.

A.M.

