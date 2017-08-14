Путина сравнили с Муссолини – ФОТО

2017-08-14 11:18 | www.oxu.az | 6

Швейцарская газета Tages-Anzeiger сравнила Владимира Путина и Бенито Муссолини. СМИ нашли снимки, где Путин и Муссолини предстают с голым торсом, а также катающимися на лошади, на лыжах или плывущими в озере.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание, существует удивительное количество параллелей между Путиным и Муссолини в их способах демонстрации своих тел, подчеркивает издание. В бесчисленных фотографиях их обоих они преподносят себя как вечно юных и полных сил людей, которые не стареют. И оба показывают себя занимающимися или спортом, или типичным мужским видом отдыха, типа рыбалки.

Немецкие национал–социалисты и итальянские фашисты были чемпионами по возведению тела в культ. Они быстро поняли способность влияния культа тела на сознание масс. Бенито Муссолини является изобретателем всепроникающей демонстрации голого торса. От итальянского диктатора осталось много фотографий, на которых он топлесс, например, разговаривает об урожае пшеницы, катается на лыжах или общается с австрийским канцлером Энгельбертом Дольфусом на пляже.

Как это было свойственно Муссолини - подчеркивать свою мужественность, так это делает и президент России Владимир Путин сегодня, отмечают журналисты.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля опубликовала фото Путина, который охотился на щуку.

Н.О.