Необычный свадебный кортеж в Балакене – ВИДЕО

2017-08-14 11:24 | www.oxu.az | 7

Житель Балакенского района Мадат Гулиев 4 дня назад сыграл свадьбу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xezerxeber.com, так как М.Гулиев работает водителем микроавтобуса, то по предложению отца он сделал свадебный автомобиль из своего микроавтобуса.

По словам отца жениха, организующие дорогие кортежи пытаются удовлетворить свое тщеславие, а думать надо больше о семейном счастье. Друзьям и знакомым молодых понравилось это предложение и они организовали кортеж из микроавтобусов.

Дж.И.

