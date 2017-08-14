Криштиану Роналду может получить длительную дисквалификацию

2017-08-14 11:30 | www.oxu.az | 5

Криштиану Роналду может получить длительную дисквалификацию, сообщает Oxu.Az со ссылкой на rusfootball.info.

Главный арбитр первого матча за Суперкубок Испании Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отразил в протоколе то, что португалец толкнул его, получив красную карточку. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Практика показывает, что в подобных случаях федерация ограничивается штрафом в 4 игры. Причем, эта дисквалификация будет распространяться в первую очередь на чемпионат. Таким образом, Роналду, помимо ответной суперкубковой игры против «Барселоны», рискует пропустить игры «Реала» в чемпионате с «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедад».

И.Ф.