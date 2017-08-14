В парке Центра Гейдара Алиева состоялся соло-концерт Адалята Шукюрова (ФОТО)
2017-08-14 12:10 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева состоялся соло-концерт заслуженного артиста Азербайджана Адалята Шукюрова, сообщили в понедельник в Центре.
В рамках программ отдыха, традиционно организуемых в этот летний сезон в парке Центра Гейдара Алиева, гостям и жителям города в воскресенье были представлены различные мелодии из репертуара Адалята Шукюрова.
В концертной программе, продолжавшейся около двух часов, Адалят Шукюров представил зрителям и свою новую песню "Nə yaxşı ki, yanımdasan sən" («Как хорошо, что ты рядом»).
Певец также сделал свое самое большое селфи с собравшимися на концерт сотнями зрителей.
Таким образом, в жаркие летние дни в парке Центра была представлена еще одна программа.
Информацию о следующих мероприятиях можно получить на страницах Центра в Facebook и Instagram (@heydaraliyevcenter).
Вход на мероприятия, проводимые в парке в конце каждой недели, бесплатный.
(Текст: Кямаля Сеидова)