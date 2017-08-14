В Баку совершено ограбление: украдены деньги, золотые изделия, ружье

2017-08-14 12:15 | www.apa.az | 1

В Баку задержан человек, который подозревается в краже денег, золотых украшений и ружья.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, в результате принятых сотрудниками Угрозыска Главного управления полиции Баку и 1 отделения полиции Хазарского РОП оперативно-розыскных мер был задержан житель столицы Эльвин Пириев. Мужчина подозревается в том, что 11 августа в поселке Бузовна ворвался в один из домов и, связав руки владелице, украл оттуда 75 000 манатов, 11 000 долларов, золотые изделия на сумму 200 000 манатов и ружье «Винчестер».

Продолжается поиск еще троих лиц, личность которых уже установлена.