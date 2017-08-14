Новость о смерти Лютфи Заде оказалась ложной - ОБНОВЛЕНО

2017-08-14 11:59 | www.oxu.az | 4

Вчера ряд СМИ распространили новость о смерти всемирно известного американского ученого азербайджанского происхождения Лютфи Заде.

Как передает Oxu.Az, об этом близкий друг семьи Лютфи Заде, профессор Азербайджанского технического университета Шахназ Шахбазова заявила azvision.az.

«Мы уже устали от ложных новостей. Сейчас я возвращаюсь от него. Он 4 раза поел, выпил фруктовый сок. Его состояние нормальное. Новость о смерти Лютфи Заде не соответствует действительности», - подчеркнула Ш.Шахбазова.

13.08.17

09:39

Всемирно известный азербайджанский ученый, проживающий в США, Лютфи Заде скончался в субботу вечером.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Тренд.

Азербайджанский ученый, математик и логик, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики, профессор Калифорнийского университета (Беркли) Лютфали Рагим оглы Алескерзаде родился 4 февраля 1921 года в Баку.

Среднее образование получил в столичной школе №16. В 1946 году он окончил Массачусетский технологический институт, в 1949 году получил ученую степень доктора наук в Колумбийском университете Нью-Йорка.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Отметим, что ранее американские СМИ распространили информацию об ухудшении состояния здоровья живущего в Беркли Лютфи Заде.

A.M.