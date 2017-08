В Шахдаге пройдет Urban Festival

БАКУ /Trend Life/ - Туристический центр "Шахдаг" вновь откроет свои двери для всех любителей урбан-культуры и экстремального спорта, сообщили Trend Life в пресс-службе туристического центра. 27 августа здесь состоится Urban Festival.

Подобный фестиваль уже проходил в прошлом году, оставив теплые воспоминания в сердцах тех, кому посчастливилось на нем побывать. Программа фестиваля будет состоять из нескольких частей:

- HIGHEST OLLIE CONTEST - соревнование среди местных скейтбордистов на самый высокий прыжок.

- MTB-райдеров по экстремальной трассе, с финишем у стены, где будет представлен новый граффити-рисунок от представителей Urban Art Azerbaijan.

- ALL FOR ONE - танцевальный чемпионат 1 на 1, с отсутствием каких-либо рамок в выборе стиля танца. На протяжении всего фестиваля заряжать атмосферу позитивными вибрациями будут DJ TWIST и DJ KILLAJAZZ