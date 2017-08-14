Экс-президент Танзании: Жалею, что не приехал раньше в Азербайджан

2017-08-14 12:00 | www.oxu.az | 4

Экс-президент Танзании Джакайя Киквете поделился своим впечатлением о проведении в Азербайджане 13-ого Всемирного скаутского молодёжного форума и 41-ой Всемирной скаутской конференции, передает Oxu.Az.

«Четверо моих сыновей, как и я, - активные участники скаутского движения. И вот когда они выезжали на тренинги на природу или в скаутские лагеря в соседнюю Кению, в бытность мою президентом, сотрудники моего штаба безопасности чувствовали себя не в своей тарелке. Но я твердил им – обеспечение безопасности ваша работа, позаботьтесь о том, чтобы ребята не пропускали скаутские мероприятия.

В то время как я был президентом своей страны, я также возглавлял Национальную ассоциацию скаутов. Мы всячески старались способствовать развитию скаутского движения, помогали им в их деятельности, благодаря чему ряды организации пополнились множеством новых участников», - отметил Джакайя Киквете.

По словам экс-президента, скаутское движение чрезвычайно важно:

«Оно прививает молодежи идеи патриотизма, долга перед обществом и человечеством, учит принимать участие в общественно полезных делах. Скаутинг является хорошей учебной базой, развивающей в представителях юного поколения возможность быть ответственными гражданами своей страны и ответственными лидерами».

По словам Джакайя Киквете, в Танзании очень сильны традиции скаутинга, в него вовлечены многие представители молодежи:

«Немало скаутов затем становятся военными, в том числе генералами, и занимают другие руководящие позиции».

Экс-президент выразил уверенность, что скауты Азербайджана чрезвычайно воодушевлены проходящими в стране столь важными для скаутского движения международными мероприятиями:

«Я надеюсь, что по их окончании мы станем свидетелями феноменального роста числа участников азербайджанского скаутского движения.

В Азербайджане я впервые и жалею, что не приехал раньше. Баку – очень красивый город, вам так повезло! У города очень удачная, хорошо организованная планировка. В нем все продумано, вплоть до расцветок и стилей зданий, которые прекрасно гармонируют друг с другом. Город утопает в зелени, что придает ему еще больше шарма. Я бесконечно могу говорить о красоте столицы Азербайджана. Хоть я здесь и впервые, но твердо решил вернуться еще раз на более продолжительное время».

Э.А.

