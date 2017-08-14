Полиция Дании: Подлодку с пропавшей журналисткой затопили намеренно

2017-08-14 12:07 | www.oxu.az | 4

Подводная лодка «Наутилус», на борту которой находилась пропавшая шведская журналистка Ким Уолл, была намеренно затоплена, считает датская полиция.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, накануне по подозрению в непредумышленном убийстве был задержан создатель подлодки Петер Мадсен, который также был на субмарине, но смог спастись.

В полиции не уточнили, почему пришли к выводу, что «Наутилус» отправили ко дну специально. Тем не менее эта версия расходится со словами Мадсена, который объяснял произошедшее технической ошибкой.

Ранее изобретатель заявил, что субмарина затонула после того, как «небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии».

«Наутилус» затонул за 30 секунд, я не смог закрыть люки, не смог вообще ничего сделать», - говорил он накануне.

Мадсен также рассказывал, что высадил Ким Уолл из подлодки на одном из островов в окрестностях Копенгагена еще до того, как она затонула. Тем не менее, по словам полицейских, теперь он изменил свои показания. Как именно, стражи порядка не уточнили.

Затонувший на дне бухты Кеге на юге Копенгагена. «Наутилус» был поднят на поверхность, однако тел на его борту не обнаружили. Операция по поискам Уолл продолжается. Сейчас полиция привлекает к расследованию свидетелей, которые могли видеть журналистку вечером в четверг, 10 августа.

«Мы все еще надеемся, что найдем Ким Уолл живой, однако готовим себя к тому, что она может уже быть мертва», - заявил Йенс Моллер, руководитель отдела по расследованию убийств полиции Копенгагена.

И.Ф.