TÜRKSOY Gençlik Korosu'ndan Muhteşem Konser

2017-08-14 12:48 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Korosu çatısı altında bir araya gelen Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç müzisyenler, Avrasya'nın türkü ve şarkılarını seslendirdikleri muhteşem bir konsere daha imza attı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'na katılan genç müzisyenler, 13 Ağustos 2017, Pazar günü, TRT’nin Arı Stüdyoları’nda gerçekleştirdikleri muhteşem konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Kazak besteci Bakıtjan Baykadamov’un doğumunun 100. yılına ithafen gerçekleştirilen konserde, sanatçının eserlerinin yanı sıra koronun repertuvarında bulunan klasik eserlerde yer aldı.

Konseri şefler Elnara Kerimova (Azerbaycan) ve Gulmira Kuttıbadomava (Kazakistan) yönetirken, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Olgert Gravitis’in Artistu isimli eserine kemanı ile eşlik ederek dinleyicilere bir süpriz yaptı.

T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev ve pek çok davetlinin iştirak ettiği konser dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konser sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan sanatçılar, TÜRKSOY Gençlik Korosu altında Türkiye’de bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Koronun şeflerinden Azerbaycan devlet sanatçısı ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koro Şefi Elnara Kerimova, üç yıl önce kurulan koroda bir araya gelen Türk cumhuriyetlerden sanatçıların, yazları 2 haftalık yoğun bir programla konser ve festivallere katıldığını söyledi.

Farklı ülkelerden sanatçıların bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirten Kerimova, "Her ülkeden muhakkak şarkılarımız var. Bu ezgileri onların kendi dillerinde seslendiriyoruz. Muhakkak öğreniyoruz. Tabii ki önceliğimiz türkülerimiz. Ankara, Karadeniz, Nevşehir, Kayseri gibi her bölgeden türkümüz var. Bunun yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerin hepsinin türkülerini söylüyoruz." dedi. Kerimova, "Tepkiler muhteşem, çok iyi. Sonuçta ilk dinlediğinizde belki biraz farklı gelebilir ama kökleri aynı, sözlerde muhakkak bir yakınlık var. Mutlaka size tanıdık sözlere rastlarsınız. Ezgiler, kültürümüz çok yakın. Bu bileşim çok önemli." diye konuştu.

"Birbirimizin kültürüne ait ezgileri paylaşıyoruz"

Koroda alto ses olarak görev yapan Azerbaycanlı konservatuvar öğrencisi Nigar Celılova, TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'na bu yıl katıldığını söyledi. Diğer Türk cumhuriyetlerden arkadaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Celilova, birbirleriyle Türkçe, Azerice ve Rusça anlaştıklarını anlattı.

Konserde "Sarı Gelin" türküsünü seslendiren Celilova, "Sarı Gelin bizim ortak bir türkümüz. Çok seviyorum. Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de hem de bütün Türk dünyasında seviliyor." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Gökhan Kalender, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle kurulan koroda üç yıldır tenor ses olarak şarkı söylediğini belirterek, "Birbirimizle çok güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Müzikal anlamda birbirimizin kültürüne ait ezgileri paylaşmak inanılmaz keyifli. Bambaşka bir ufuk açılıyor." dedi.

Kalender, Türk cumhuriyetlerin eserlerini o dilde seslendirmek zor olsa da, koroda konuşulan tüm dillerin Türkçeye yakın olduğunu ve biraz yavaş konuşarak birbirleriyle rahatlıkla anlaşabildiklerini anlattı.

Koroda alto ses olarak görev yapan Şirin Akhmedzhanova da Türkiye ilk kez Kazakistan'dan koro çalışmaları için geldiğini söyledi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini vurgulayan Akhmedzhanova, "Özbekistan'da doğdum, 14 yıl orada yaşadım. Ama okulum için ailem Astana'ya geldi, Kazakistan'da yaşamaya başladık. Annem Kazak ve Arap, babam Özbek." dedi. Koroda farklı Türk cumhuriyetlerden sanatçılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akhmedzhanova, "Biz bir aile olduk. Dost olduk, birbirimizi anladık. Burada olmayı, başka milletlerle bir arada olmayı çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu

TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, 5-12 Temmuz 2015'te Almanya'da düzenlenen 2. Avrupa Koro Oyunları'ndaki yarışmalarda Türk dünyasını temsil ederek 3 altın madalya kazanmıştı.

Koro, Almanya'nın Bayreuth bölgesinde 2016'da düzenlenen Junger Künstler Müzik Festivali'nde ise 10 konser vererek Avrupalı müzikseverlere Türk kültürünü tanıtmıştı.