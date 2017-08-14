Посла Грузии ограбили во Франции

2017-08-14 12:53 | www.apa.az | 3

Во Франции ограбили посла Грузии.

Как сообщает АПА, об этом передают грузинские СМИ со ссылкой на французское издание «Le Parisien».

Как сообщается, инцидент произошел неподалеку от стадиона «Стад де Франс».

Двое неизвестных на скутерах подъехали к автомобилю посла Эки Сирадзе-Делоне, разбили стекло, украли дипломатическую сумку, после чего скрылись с места преступления.

Посол Грузии проинформировала о случившемся полицию Парижа. Украденную сумку спустя несколько часов нашли в одном из районов французской столицы.

