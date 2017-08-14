МЭПР предупредило об изменении погоды

2017-08-14 12:55 | www.apa.az | 3

15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов, вечером местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25°, днем 31-36°, в Баку ночью 23-25°, днем 35-37° тепла.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, повышение влажности воздуха 15-16 августа вызовет у многих дискомфорт.

Вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.

Синоптики также предупредили об изменении погоды. Отмечается, что с вечера 14 августа в северных и западных районах будут грозы, дожди. Есть вероятность, что выпадет град. Повысится уровень воды в реках.