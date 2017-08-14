Скончался известный азербайджанский художник

2017-08-14 12:11 | www.oxu.az | 3

Скончался известный азербайджанский художник Аскер Аскеров.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Аскер Аскеров родился 26 февраля 1948 года в Баку. В 1973 году окончил Азербайджанское художественное училище имени А.Азимзаде, а в 1975 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 1973 года участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках. Произведения Аскера Аскерова экспонировались на выставках во Франции, Великобритании, Турции и других странах. Многие его произведения украшают коллекции истинных ценителей искусства.

Аскер Аскеров также занимался педагогической деятельностью, он преподавал в Республиканской гимназии искусств.

Аллах рехмет элясин!

A.C.

