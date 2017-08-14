Врачи Бакстанции скорой помощи обслужили 190 лиц без постоянного места проживания

2017-08-14 12:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждения здравоохранения наряду с оказанием медицинской помощи населению с постоянным местом проживания, обслуживают и лиц без постоянного места жительства, говорится в сообщении минздрава, распространенном в понедельник.

Из свыше 334 тысяч обращений, сделанных в Бакинскую городскую станцию скорой неотложной и медицинской помощи (БССМП) в первом полугодии 2017 года, 190 были связаны с лицами, постоянное место проживания которых неизвестно.

По указанию Главного управления здравоохранения Баку с июня прошлого года в случае, когда на БССМП поступает вызов о лицах, постоянное место проживания которых неизвестно, больной обследуется бригадой скорой помощи и после оказания ему первой медицинской помощи его обследует хирург, травматолог и проводится рентген. В случае выявления какой-либо болезни он помещается в соответствующее медицинское учреждение по профилю. В случае необходимости проводится токсикологическое обследование, даются рекомендации, или он доставляется на дезинфекционную станцию и после этого он помещается в одну из объединенных городских больниц.

Размещение лиц без постоянного места проживания осуществляется по заранее предоставленному графику Главного управления здравоохранения Баку.

Также в случае выявления психического расстройства, то по территориальному принципу эти лица помещаются или в психиатрическую больницу, а в случае диагностирования туберкулеза - в противотуберкулезный диспансер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)