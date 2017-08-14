Интигам Бабаев: Идеи скаутинга близки азербайджанцам

2017-08-14 12:24 | www.oxu.az | 4

Через несколько часов в Баку состоится открытие 41-ой Всемирной скаутской конференции.

Как передает Oxu.Az, конференция будет продолжаться до 18 августа в Бакинском Конгресс-Центре, в работе которой ожидается участие более 1500 представителей Всемирной организации скаутского движения (ВОСД) из 160 стран.

Комментируя проведение этого грандиозного мероприятия в нашей стране, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев заявил Oxu.Az, что идеи скаутинга близки азербайджанцам.

«41-я Всемирная скаутская конференция – самое большое международное молодежное мероприятие в современной истории Азербайджана, как по количеству участников, так и числу представленных стран. Самое интересное то, что это мероприятие проводится по инициативе и при тесном сотрудничестве Всемирной организации скаутского движения и Ассоциации скаутов Азербайджана».

При этом, отметил замминистра, добиться права проведения столь важного мероприятия Азербайджану было нелегко:

«Однако благодаря правильно выстроенному механизму пропаганды со стороны Ассоциации скаутов Азербайджана, наша страна, наконец, стала хозяйкой одного из самых важных мероприятий мирового скаутского движения».

Интигам Бабаев отметил, что с точки зрения международного имиджа данное событие имеет чрезвычайно важное значение:

«Как известно, Азербайджан уже не раз успешно выступал организатором целого ряда различных мероприятий мирового значения и я убежден, что прошедший 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум, также как и предстоящая конференция, не станут в этом ряду исключением и займут достойное место в истории международного сотрудничества и молодежного движения нашей страны. С другой стороны, сегодня Азербайджан принимает около 1500 гостей из 160 стран мира, и все они представители различных национальностей и культур. Я уверен, что в дни пребывания в нашей страны, гости смогут составить представление об истории и культуре Азербайджана, о современном этапе развития и гостеприимстве народа, и по возвращении поделятся впечатлениями с родными, друзьями и коллегами.

Идеи скаутинга близки нашему народу, поскольку воспитание граждан-патриотов, охрана окружающей среды, помощь людям, самосовершенствование, правдивость, обеспечение физического, нравственного и интеллектуального развития – одни из основных целей молодежной политики Азербайджана. Я убежден, что в Азербайджане имеются подходящие условия для дальнейшего развития скаутинга и верю, что число скаутов в нашей стране будет неуклонно расти. И скауты Азербайджана по-прежнему будут активными участниками международных мероприятий, как в стране, так и за ее пределами».

Замминистра отметил, что нынешние мероприятия позволят молодежи нашей страны больше узнать о движении скаутов и, прежде всего, из уст своих сверстников и посредством популярных социальных сетей, где в эти дни появляется много информации, связанной со скаутингом:

«В Азербайджане сегодня действуют сотни НПО, и увеличить ряды их последователей административными методами невозможно. Организации сами должны правильно строить работу, чтобы повысить общественный интерес. Такие атрибуты скаутинга, как палаточные лагеря, красивая униформа, борьба за нашивки и статусы лидеров сами по себе привлекают романтично настроенных последователей. Другим средством привлечения и воспитания молодежи служат такие идеи скаутинга, как патриотизм, готовность служить отечеству и другое.

Со своей стороны, наше ведомство оказывает как материальную, так и организационную поддержку Ассоциации скаутов Азербайджана в организации лагерей скаутов, поездки азербайджанских скаутов на международные мероприятия и другим направлениям».

Азер Мамедов