Турист сорвал джекпот в Лас-Вегасе

2017-08-14 12:27 | www.oxu.az | 4

Житель Калифорнии Родольфо Т. отправился на отдых в Лас-Вегас, даже не предполагая, что станет миллионером.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, мужчина ненадолго зашёл в казино отеля Fremont и решил поиграть на автомате, где максимальная ставка была всего три доллара. Через несколько попыток на экране высветилось уведомление о выигрыше. Родольфо Т. стал обладателем 11,8 миллиона долларов.

Мужчине выписали чек на сумму выигрыша. Владельцы казино отметили, что прежде в Fremont никто таких сумм не выигрывал.

Н.О.