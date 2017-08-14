В Баку совершена кража на 275 тысяч манатов

2017-08-14 12:31 | www.oxu.az | 6

В Баку грабители проникли в дом, связали хозяйку и вынесли 75 тыс. манатов, 11 тыс. долларов и золотые изделия на 200 тыс. долларов, а также винтовку Winchester.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Хазарском районе Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и Управления полиции Хазарского района был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Эльвин Пириев.

Принимаются меры по задержанию еще 3 подозреваемых.

И.Ф.

