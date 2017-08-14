Биг-Бен закрывается на ремонт

2017-08-14 12:36 | www.oxu.az | 4

Биг-Бен с 21 августа закрывается на ремонт, который продлится четыре года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Башня, колокол и часовой механизм пройдут техобслуживание.

«13,7-тонный колокол в башне Елизаветы должен прекратить звонить, чтобы обеспечить безопасность рабочих во время ремонта», - говорится в заявлении Палаты общин.

В последний раз часы Биг-Бена были остановлены на ремонт в 2007 году. Ранее из-за ремонта Биг-Бена часы не работали с 1983 по 1985 год.

Колокол также перестал звонить во время похорон бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер в 2013 году.

Н.О.