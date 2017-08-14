Дорожная полиция провела массовые рейды в туристической зоне – ВИДЕО

2017-08-14 12:42 | www.oxu.az | 6

В Гахском районе сотрудники Государственной дорожной полиции провели рейд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, рейд, организованный в туристическом регионе, был проведен сотрудниками 5-го взвода полка дорожной полиции Гахского района и дорожно-патрульной службы.

В ходе рейда на территории села Илису, являющегося туристическим местом, были задержаны более 100 автомобилей. В ходе рейдов составлены протоколы в отношении 35 водителей, нарушивших правила дорожного движения, и они были оштрафованы. Среди них есть как водители, приехавшие в Илису на отдых, так и местные жители.

Основной целью проведения рейда является предотвращение происходящих на автомобильных дорогах аварий, пресечение случаев превышения скорости, грубого нарушения правил дорожного движения и незаконного управления транспортными средствами. В ходе рейда также были оштрафованы водители, перевозившие в автомобиле количество пассажиров сверх нормы, предусмотренной техническими характеристиками.

Э.А.

