Военнослужащие на церемонии сорока дней двухлетней Захры – ФОТО

2017-08-14 12:48 | www.oxu.az | 4

Группа военнослужащих министерства обороны Азербайджана приняла участие в церемонии сорока дней 2-летней жительницы села Алханлы Физулинского района Захры и ее бабушки, погибших в результате обстрела со стороны армянских войск.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

До членов семьи жертв армянского вандализма были донесены соболезнования руководства министерства обороны.

Было отмечено, что кровь жертв не останется неотмщенной, и врагу дадут достойный ответ.

Н.О.

