Ахмад Алендави: Я рад, что конференция проводится именно в Азербайджане!

2017-08-14 12:52 | www.oxu.az | 4

«Нынешняя конференция занимает особое место в истории скаутинга».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения (WOSM) Ахмад Алендави, комментируя проведение в Азербайджане 13-ого Всемирного скаутского молодёжного форума и 41-ой Всемирной скаутской конференции.

Ахмад Алендави заявил, что нынешняя конференция занимает особое место в истории скаутинга:

«Впервые она проводится в Евразийском регионе, в Азербайджане, и отличается рекордным числом участников и представленных национальных скаутских организаций со всего мира. Благодаря этому участники конференции смогут не только проследить развитие скаутского движения за последние несколько лет и обменяться опытом, но и принять решения, которые будут определять будущее WOSM как ведущего мирового образовательного молодежного движения. Я считаю, что данная конференция предоставляет прекрасную возможность национальным, региональным и глобальным лидерам скаутского движения собраться вместе и обсудить пути достижения главной концепции движения – Видение 2023, которая подразумевает увеличение числа скаутов во всем мире до 200 миллионов к 2023 году».

Я уже не раз посещал Азербайджан, и каждый раз нахожусь под впечатлением от гостеприимства его народа, отметил Алендави.

«Я рад, что конференция проводится именно в Азербайджане – «Стране огней», что должно прибавить огня и энергии в обсуждение насущных вопросов ее участниками. Могу отметить высокий уровень организации форума и конференции, отличную работу Ассоциации скаутов Азербайджана, всех локальных партнеров, государства и в целом азербайджанского народа, проявившего теплое гостеприимство ко всем гостям данных мероприятий. Где бы мы ни были – в прекрасной Габале, во время проведения форума, или в Баку, как сейчас, во время открытия выставки, везде мы чувствуем теплый прием народа и это воодушевляет. Хочу от лица WOSM поблагодарить Ассоциацию скаутов Азербайджана за невероятную работу, которую они выполнили в преддверии всех этих мероприятий и народ Азербайджана за теплый прием, проявленное дружелюбие. Отдельно хочу отметить места, где будет проходить конференция – Бакинский конгресс-центр и Центр Гейдара Алиева – неповторимые шедевры архитектуры, сама атмосфера, которых способна повлиять на успех проводимых мероприятий. Я рад, что конференция проводится именно в Азербайджане!», - подытожил генсек WOSM.