Прогноз погоды от синоптиков

2017-08-14 12:56 | www.oxu.az | 4

Во вторник, 15 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, однако утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-25, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 35-37 градусов тепла.



На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

Ночью и вечером в некоторых северных и западных районах полуострова ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные. Будет дуть переменчивый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 14-19, днем - 25-30 градусов тепла.

Синоптики также предупредили об изменении погоды. Отмечается, что с вечера 14 августа в северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. Есть вероятность того, что выпадет град. Повысится уровень воды в реках.