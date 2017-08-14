ГЭЦ: По итогам 1 этапа 85 процентов вакантных мест вузов были заполнены

2017-08-14 13:42 | www.apa.az | 4

ГЭЦ обнародовал некоторые статистические данные в связи с 1 этапом поступления в вузы.

Как сообщает АПА, результаты приема в вузы на 2017/2018 учебный год были объявлены 12 августа.

42804 абитуриента претендовали на 42669 плановых мест (кроме внеконкурсных плановых мест). Из них 36428 поступили в вузы: 11775 по госзаказу, 24653 – на платной основе. Процент поступаемости по итогам 1 этапа – 85,37.

В 5 из 42 вузов плановые места были заполнены на 100 процентов, в 15 – на 90 процентов, в 7 – на 80 процентов, а в 5 – менее 50 процентов.

Лица, ставшие студентами, должны пройти регистрацию с 15 по 25 августа, предоставив документы в ВУЗ, который они поступили. Не прохождение регистрации в установленный срок будет считаться как отказ абитуриента от выбранной им специальности, приказ о его зачислении в ВУЗ отправлен не будет.

Список плановых вакантных мест в ВУЗы будет опубликован в 8-м номере журнала «Абитуриент». Выбор специальностей на вакантные места будет производиться посредством интернет с 15 по 19 августа.